Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании

Бывший топ-менеджер российской газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня и члены его семьи найдены мертвыми в Испании. Об этом сообщает Telecinco со ссылкой на каталонские правоохранительные органы.

По информации телеканала, тела были найдены во вторник, 19 апреля, в Льорет-де-Мар. Правоохранительные органы не раскрыли их личности. Однако газета Catalunya Diari утверждает, что умершие — Протосеня, его 53-летняя жена и 15-летняя дочь.

Отмечается, что бывший топ-менеджер владел состоянием в 400 млн евро и проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники. О том, что они перестали выходить на связь, в полицию сообщил один из родственников. Прибывшие на вызов стражи правопорядка обнаружили три тела: два в комнате и одно в саду.

Напомним, что в начале недели на западе Москвы нашли убитой семью экс-вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. По предвариельной версии, убийства совершил глава семьи. Предполагается, что 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а после покончил с собой.