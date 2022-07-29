Экс-замглавы Барнаула Юрия Еремеева будут судить за «круговорот взятки»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Центрального района Барнаула Юрия Еремеева.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Следствие пришло к выводу, что в 2015 году за обвиняемого его знакомый оплатил 80 тыс. руб. за проведённые строительно-монтажные работы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2016 году, чтобы не возвращать деньги, Еремеев принял на работу человека, которому был должен.

В результате тот был назначен главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. Речь идёт об Андрее Овсянникове, получившем место руководителя в феврале 2016 года, которого задержали в феврале 2021 года.

Напомним, в декабре 2021 года Еремеев покинул пост замглавы Барнаула, объяснив это тем, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов.

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