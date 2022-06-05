Частный дом с газовым баллоном загорелся в Барнауле
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров
5 июня 2022, 10:22
Утром 5 июня в Барнауле на улице Тачалова произошёл пожар в частном доме. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
На месте работают 29 человек личного состава и пять автоцистерн. Во время тушения пожара спасатели вынесли из горящего дома газовый баллон, чтобы предотвратить взрыв.
Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
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