Частный дом с газовым баллоном загорелся в Барнауле

Утром 5 июня в Барнауле на улице Тачалова произошёл пожар в частном доме. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

На месте работают 29 человек личного состава и пять автоцистерн. Во время тушения пожара спасатели вынесли из горящего дома газовый баллон, чтобы предотвратить взрыв.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.