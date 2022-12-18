Частный дом сгорел ночью в Барнауле

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания

18 декабря 2022, 12:20, Илья Звягинцев

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в частном секторе произошёл ночью в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Правый берег пруда. Площадь пожара составила 30 кв. м. Огнём были повреждены стены, перекрытия, веранда и личные вещи. По прибытии первых пожарных подразделений жилой дом горел открытым огнём, существовала реальная угроза распространения огня», — сказано в сообщении.

На тушение отправились шесть единиц техники и 26 человек личного состава. Огонь удалось ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.