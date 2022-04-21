Человек погиб при крупном пожаре в оборонном НИИ в Твери

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошло днем 21 апреля в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Тверской области.

Общая площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, присвоен третий ранг сложности. Как отметил источник в экстренных службах, горят несколько этажей. Силы шести пожарных частей направлены на сдерживание возгорания. В центре Твери наблюдается сильное задымление.

За медицинской помощью обратились около 30 человек. Часть пострадавших надышалась дымам, некоторые получили ушибы и травмы — люди, спасаясь от пожара, прыгали из окон. Один человек погиб.

Персонал научного учреждения Минобороны России в Твери эвакуировали. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за аварийной работы электросети.