Человек пострадал при пожаре на складе корма в Барнауле

Возгорание уже потушили, причины произошедшего устанавливают

19 августа 2022, 09:06, Никита Черников

Мужчина пострадал при пожаре на складе корма в Барнауле, сообщили ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Происшествие случилось на улице Попова 19 августа, спасателей вызвали около 07:00.

«По прибытии первых подразделений было обнаружено, что горит кровля здания. Общая площадь пожара на момент локализации составила около 160 квадратных метров. В задымлённой среде работало четыре звена газодымозащитной службы, четыре ствола», — говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в ожоговый центр. Причину возгорания устанавливают.

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