Человек пострадал при пожаре на складе корма в Барнауле
Возгорание уже потушили, причины произошедшего устанавливают
19 августа 2022, 09:06, Никита Черников
Мужчина пострадал при пожаре на складе корма в Барнауле, сообщили ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Происшествие случилось на улице Попова 19 августа, спасателей вызвали около 07:00.
«По прибытии первых подразделений было обнаружено, что горит кровля здания. Общая площадь пожара на момент локализации составила около 160 квадратных метров. В задымлённой среде работало четыре звена газодымозащитной службы, четыре ствола», — говорится в сообщении.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в ожоговый центр. Причину возгорания устанавливают.
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