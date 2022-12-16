Человека спасли из горящего дома в Поспелихе

Для того чтобы потушить горящий бревенчатый дом, пожарным потребовалось около часа

16 декабря 2022, 08:56, Илья Звягинцев

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ночной пожар произошёл в Поспелихе Алтайского края. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

К моменту прибытия пожарных у дома открытым огнём горела крыша.

«В комнате на полу бойцы обнаружили мужчину, он был в сознании, но, скорее всего, успел надышаться. Через окно вывели его на свежий воздух и передали медикам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что тушить бревенчатый дом было непросто, а осложняла ситуацию очень морозная ночь.

Для ликвидации пожара спасателям потребовалось около часа.

Причина возгорания уточняется.