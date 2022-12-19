Четыре человека погибли при пожарах в Алтайском крае за прошедшие двое суток

Следователи призывают жителей региона обратить внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в зимний период времени

19 декабря 2022, 19:28, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю

За прошедшие двое суток в Алтайском крае при пожарах погибли четыре человека. Пресс-служба регионального СУ СКР призывает жителей края обратить внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в зимний период времени.

Так, вечером 17 декабря в селе Первомайском после тушения пожара в частном жилом доме были найдены тела 72-летнего хозяина дома и его 73-летней сожительницы. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Ещё один трагический случай произошёл вечером 18 декабря в селе Заводском Троицкого района. Там при пожаре погибли 82-летний хозяин частного дома и его 86-летняя сожительница. По предварительным данным, возгорание случилось из-за перекала печи.

Следователи проводят проверку по указанным случаям и выясняют все обстоятельства произошедшего. С целью определения точной причины и источника возгорания назначены пожарно-технические экспертизы.

Жителей региона призывают более ответственно относиться к пожарной безопасности и напоминают, что дым — гораздо опаснее пламени и большинство людей погибают не от огня, а от отравления продуктами горения. Кроме того, особое внимание граждан просят уделить более ответственному подходу к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.