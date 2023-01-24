Четыре человека погибли в жестком ДТП со скорой и иномаркой под Новосибирском

Автомобиль медиков наехал на барьер, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi и загорелся

24 января 2023, 17:07, ИА Амител

Фото: прокуратура НСО

Утром 24 января в Коченевском районе Новосибирской области произошла жёсткая авария с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Как сообщает "КП-Новосибирск", УАЗ с медиками наехал на барьер, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi и загорелся.

От удара иномарку сильно смяло, а машина скорой помощи сгорела. Жертвами происшествия стали четыре человека – двое погибли в скорой, ещё двое – в легковом автомобиле. Все погибшие – мужчины.

Как рассказали знакомые погибших сибиряков, в иномарке ехали мужчины со смены. В машине скорой – фельдшер и второй водитель. Медработники доставили пациентов из райцентра Татарска в больницу Новосибирска и возвращались назад. Травмы в аварии получили два пассажира легковушки и водитель скорой помощи.

"В машине скорой помощи находились три человека: фельдшер и два водителя. В результате ДТП пострадали три человека. Их доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм", – сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Проверку проводят Следственный комитет и прокуратура. Отмечается, что машина скорой перед выходом на смену прошла все процедуры осмотра.