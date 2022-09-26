Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек

Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из которых 11 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«В результате совершённого преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребёнка и двое взрослых», — заявили в ведомстве.

Напомним, что утром 26 сентября 34-летний мужчина устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а после свёл счёты с жизнью. Он был вооружён двумя травматическими пистолетами, которые были переделаны под боевые патроны.

По данным Следственного комитета, преступник — выпускник этой же школы. Подробности происшествия выясняются.

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