Cоцсети: посетителей эвакуировали из барнаульского аэропорта
По предварительным данным, поводом для этого стала оставленная без присмотра сумка
5 ноября 2022, 12:28, Илья Звягинцев
Массовая эвакуация посетителей прошла в барнаульском аэропорте. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».
Людей из здания очень быстро вывели на улицу из-за неназванной угрозы.
По предварительным данным, эвакуировали граждан из-за оставленной сумки.
По словам автора сообщения, кто-то решил перекусить и оставил сумку без присмотра, чем привлёк внимание охраны.
Официальной информации на момент публикации нет.
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