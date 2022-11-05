Cоцсети: посетителей эвакуировали из барнаульского аэропорта

По предварительным данным, поводом для этого стала оставленная без присмотра сумка

5 ноября 2022, 12:28, Илья Звягинцев

Массовая эвакуация посетителей прошла в барнаульском аэропорте. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».

Людей из здания очень быстро вывели на улицу из-за неназванной угрозы.

По предварительным данным, эвакуировали граждан из-за оставленной сумки.

По словам автора сообщения, кто-то решил перекусить и оставил сумку без присмотра, чем привлёк внимание охраны.

Официальной информации на момент публикации нет.

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