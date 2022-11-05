Cоцсети: посетителей эвакуировали из барнаульского аэропорта

Массовая эвакуация посетителей прошла в барнаульском аэропорте. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».

Людей из здания очень быстро вывели на улицу из-за неназванной угрозы.

По предварительным данным, эвакуировали граждан из-за оставленной сумки.

По словам автора сообщения, кто-то решил перекусить и оставил сумку без присмотра, чем привлёк внимание охраны.

Официальной информации на момент публикации нет.