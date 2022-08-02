День ВДВ: Мужчины в тельняшках избили водителя посреди проезжей части в Барнауле

Потасовка произошла на проезжей части проспекта Строителей в Барнауле. Согласно кадрам, которые опубликовало сообщество «Барнаул 22», в драке приняли участие двое мужчин в тельняшках и ещё один, предположительно, водитель.

Информации о причинах конфликта нет, как и о состоянии пострадавшего. Подробности уточняются.

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Общество И всё-таки они искупались! День десантника на Алтае в фотографиях из соцсетей

Напомним, что 2 августа в городах и сёлах Алтайского края и Республики Алтай десантники торжественно отметили свой праздник.

В Барнауле они собирались на площади Ветеранов у Дома афганцев, в Горно-Алтайске, Бийске и Мамонтово — у мемориалов Славы. А в Майме пришли в детский дом с подарками. Два года из-за пандемии День ВДВ не проводили в обычном формате, и вот теперь десантникам удалось собраться и отметить праздник вместе.