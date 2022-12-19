НОВОСТИПроисшествия

Депутата Госдумы задержали после отказа оплатить счёт в ресторане

Народный избранник сидел в ресторане и смотрел финал чемпионата мира по футболу

19 декабря 2022, 12:29, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon
Фото: t.me/bazabazon

В аэропорту Пулково задержали депутата Госдумы Дмитрия Пирога, сообщает Telegram-канал Baza.

«Был задержан за оскорбление полицейского», — говорится в сообщении.

Как утверждается, депутат с друзьями сидел в одном из ресторанов в ожидании самолёта и смотрел финал чемпионата мира по футболу.

«Попросил счёт. Когда оказалось, что компания нагуляла на 20 000 рублей, платить отказался. Сотрудники вызвали на подмогу полицейских. После чего был задержан и доставлен в местный отдел полиции», — уточняется со ссылкой на очевидцев.

Комментарии 30

  • 100 пудов это "подстава"
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Хохол ?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Это все, что нужно знать о депутатах. Профукал за пару часов в ресторане месячную зарплату трудящегося или две месячных пенсии - и даже не почесался! Про то, что платить отказался, просто промолчу - идиотские поступки нет смысла обсуждать. Надеюсь, партия, к которой он принадлежит и госдума сделают соответствующие публичные выводы. И избиратели этого депутатишки тоже.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Амик! Что-то у Вас рекламы стало нереально много((( читать не возможно( всё мелькает, закрывает текст и закрыть не даёт(
    19 декабря, Гость   Ответить
  • в ожидании самолёта --- если сейчас выяснится, что депутат был прав, полицейский самолет оплатит?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • депутат в баре - всем пива за счет заведения
    19 декабря, Гость   Ответить
  • "что депутат был прав" --- Гость, в чём он был прав? В том, что полицейского оскорбил?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • наверняка в вип-зоне расслаблялся. там цены ого-го.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Амик! Что-то у Вас рекламы стало нереально много((**** Камрад, ставь Opera и забудь о рекламе, как о страшном сне! Но на мобильнике иногда прорывается особо гадкая реклама никому неизвестного зелёного банка :)))
    19 декабря, Гость   Ответить
  • богатый не тот кто много получает, а тот кто меньше тратит...!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Амик! Что-то у Вас рекламы стало нереально много((( читать не возможно( всё мелькает, закрывает текст и закрыть не даёт( ------ да нормально, можно даже еще добавить, разработчики сайта молодцы, верстка четкая, смотри скриншот: https://i.yapx.ru/VNJRY.jpg
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Однако!!? Это возмутительно!Хамы!!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Не сообщили,от какой фракции Государственной Думы был тот депутат?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • полицейского оскорбил? --- так это версия полицейского. А версия депутата может быть, полицейский вымогал деньги, а депутат ему так об этом и сказал. А чья версия правильная, может разобраться комиссия Госдумы, СК, прокуратура, УСБ или суд. А самолет то улетел
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Не сообщили,от какой фракции Государственной Думы был тот депутат?---От той самой :)
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Пирог, Дмитрий Юрьевич - Чемпион мира по версии WBO в среднем весе в 2010—2012 годах. Чемпион России в среднем весе (2006). Мастер спорта международного класса по боксу. Непобеждённый профессиональный боксёр, выступавший в средней весовой категории (до 72,6 кг).
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, согласен. Очень много рекламы. Я понимаю, что вы этим зарабатываете, но вот я пишу пост с телефона, открыта клавиатура, плюс ваша реклама. Остаётся окно в пару тройку сантиметров. Плюс, когда реклама новая погружается, клавиатура иногда сворачивается
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Да, на телефоне смотреть Амик невозможно, реклама на рекламе, просто бесит уже.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • расширение адблок (или любой другой блокировщик) в гугл хроме установи и не будет никакой рекламы.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • на компе стоит два браузера. на мозиле адблок всю рекламу режет. яндекс ее просто не показывает. на телефоне ни родной браузер ни опера не показывают рекламу. чяднт?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • у меня на телефон АДблок не работает вообще, на компе - да, отлично все режет.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Мудачье депутатское! Ни ума ни денег!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, он не "народный депутат", а назначенный демунтант. Такие личности позорят властные структуры.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А с каких это пор менты стали заботиться об оплате счетов в кабаках? Это тоже их функция?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Какой позор!Это депутат государственной думы.В Советское время за такие проступки этого алкаша больше никто бы в жизни не услышал.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Какой позор.В Советское время этого алкаша вернули бы грузчиком на завод.А сейчас он проспиться и будет дальше ,,творить законы,,
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Обоих на фронт?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Обмельчали ныне депутаты. С его-то доходом не заплатить 20тыр за пару бутылочек французского вина и устриц? Это просто жлобство, привык, что везде нахаляву трескает.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а кого еще должны вызывать работники кафе, если клиент не желает оплачивать счёт?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • обычно депутаты ожидают вылета в ВИП-зале, там же есть ресторан. оплаты с него не берут за ресторан, это, как говорится, из разряда "всё включено" за счет Гос Думы или банка. если есть карта Голд или Платинум, то оплачивает банк, выдавший карту. За что 20 т.руб? Думаю, превышение полномочий полицейскому, поскольку он не понимает систему перелетов депутатов. ЗЫ: не защищаю депутата, поясняю действующую систему.
    20 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров