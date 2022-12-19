Депутата Госдумы задержали после отказа оплатить счёт в ресторане
Народный избранник сидел в ресторане и смотрел финал чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022, 12:29, ИА Амител
Фото: t.me/bazabazon
В аэропорту Пулково задержали депутата Госдумы Дмитрия Пирога, сообщает Telegram-канал Baza.
«Был задержан за оскорбление полицейского», — говорится в сообщении.
Как утверждается, депутат с друзьями сидел в одном из ресторанов в ожидании самолёта и смотрел финал чемпионата мира по футболу.
«Попросил счёт. Когда оказалось, что компания нагуляла на 20 000 рублей, платить отказался. Сотрудники вызвали на подмогу полицейских. После чего был задержан и доставлен в местный отдел полиции», — уточняется со ссылкой на очевидцев.
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