Депутата Госдумы задержали после отказа оплатить счёт в ресторане

Народный избранник сидел в ресторане и смотрел финал чемпионата мира по футболу

19 декабря 2022, 12:29, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon

В аэропорту Пулково задержали депутата Госдумы Дмитрия Пирога, сообщает Telegram-канал Baza.

«Был задержан за оскорбление полицейского», — говорится в сообщении.

Как утверждается, депутат с друзьями сидел в одном из ресторанов в ожидании самолёта и смотрел финал чемпионата мира по футболу.