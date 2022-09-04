Деревянная школа сгорела в алтайском селе

Деревянное здание средней школы загорелось 4 сентября в селе Мендур-Соккон Усть-Канского района Республики Алтай, сообщили в региональном МЧС.

Пожарных вызвали в 17:31. В тушении задействовали 20 человек и шесть единиц техники.

Фото: МЧС России по Республике Алтай

Отмечается, что на момент пожара в здании людей не было. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС устанавливают причину произошедшего.

Глава республики Олег Хорохордин уже в курсе инцидента. Он поручил региональному Минобру и администрации Усть-Канского района принять меры, для того чтобы учебный год для детей продолжился в штатном режиме, сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.

«Школа входила в план по капитальному ремонту на 2023 год по программе „Модернизация школьных систем образования“. Всего в селе в двух школах (начальной и средней) обучается 130 детей, из них в средней — 57. Для продолжения учебного года сейчас рассматривается вариант задействования зданий начальной школы и досугового центра», — написал Максимов.

Он также отметил, что здание 1987 года постройки. В МЧС при этом утверждают, что его возвели примерно в 1960-м, имеет пятую степень огнестойкости.