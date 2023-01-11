Детей не пустили в автобус в 30-градусный мороз в Екатеринбурге

Детям пришлось добираться до дома на электричке поздно вечером

11 января 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге кондуктор автобуса в 30-градусный мороз не пустил детей в салон. Об этом сообщает "Е1".

О случившемся рассказала мама одного из мальчиков. По её словам, дети купили билеты и попытались сесть в автобус, но кондуктор их не пустил.

Другие пассажиры настаивали на том, чтобы школьников пустили, но кондуктор этого не сделала. В итоге мальчикам пришлось добираться домой на электричке.

Представители компании-перевозчика оправдали действия кондуктора, заявив, что при посадке на Северном вокзале их вычеркнули из списка пассажиров, а места продали другим людям.

Деньги за купленные билеты мальчикам не вернули.