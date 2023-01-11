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Детей не пустили в автобус в 30-градусный мороз в Екатеринбурге

Детям пришлось добираться до дома на электричке поздно вечером

11 января 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге кондуктор автобуса в 30-градусный мороз не пустил детей в салон. Об этом сообщает "Е1".

О случившемся рассказала мама одного из мальчиков. По её словам, дети купили билеты и попытались сесть в автобус, но кондуктор их не пустил. 

Другие пассажиры настаивали на том, чтобы школьников пустили, но кондуктор этого не сделала. В итоге мальчикам пришлось добираться домой на электричке.

Представители компании-перевозчика оправдали действия кондуктора, заявив, что при посадке на Северном вокзале их вычеркнули из списка пассажиров, а места продали другим людям. 

Деньги за купленные билеты мальчикам не вернули.

 

Комментарии 21

  • Умом Россию не понять.
    11 января, Гость   Ответить
  • Представители компании-перевозчика оправдали действия кондуктора, заявив, что при посадке на Северном вокзале их вычеркнули из списка пассажиров, а места продали другим людям. Деньги за купленные билеты мальчикам не вернули. Так это уже мошенничеством пахнет! Интересно, а если я продам перевозчику дизтопливо, а потом его вычеркну из списка покупателей, продам это же дизтопливо второй раз и деньги не верну, это тоже не будет нарушением закона по мнению перевозчика?
    11 января, Гость   Ответить
  • Наказывать по всей строгости и увольнять
    11 января, Гость   Ответить
  • Ни совести, ни человечности у людей(
    11 января, Гость   Ответить
  • Люди! Очнитесь! Мирное время у нас с вами, помогаем беженцам. А разобраться по существу и помочь своим будущим защитникам нашей Родины не смогли. А если б у них денег не было. Мне искренне жаль пацанов. В таких морозных случаях поможет нет полиция? Не знаю.
    11 января, Гость   Ответить
  • А почему полиция тут должна вообще и помогать ? На посадку они не явились, логично что свободные места были проданы другим пассажирам. За что им должны возвращать деньги ? Все правильно кондуктор сделала, таких тупых малолеток только так можно чему-то научить, иначе они не поймут. Зато теперь будут думать головой. А развели тут сопли, ой деточек обидели. Деточки без мозгов, но кто-то всегда виноват в этом кроме них самих и их родителей.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, не было бы денег - шли бы пешком или сидели бы дома и пусть бы у их родителей голова болела, как их вывозить из того места где они без денег оказались. Почему опять кто-то должен этим ущербным сострадать и помогать ?
    11 января, Гость   Ответить
  • перевозчику за такое должна прийти песец-да а директор- отправиться на кичу проигрывать свое дупло уркаганам Если они билеты купили. А они их купили Дирик, готовь дупло. За тобой уже вышли
    11 января, Гость   Ответить
  • гость! Самый правильный! Очнись! Может и получилось так из за морозов. Нет своих детей. Чужую беду руками разведу, измором возьму, говном оболью. Сколько зла, оскорблений. Так ненавидеть мальчишек? Доживут до твоих лет, думаю доживут, но такими злодеями на свой народ, на своих детей и родителей не станут.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, не поняла, где написано, что на посадку они не явились? А сам какой был в их возрасте? Круглый отличник с примерным поведением? Пенсионер, все забыл уже со своим Альцгеймером ...
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, как можно детей называть ущербными. Во-первых вы тоже были ребёнком. Во-вторых а ваши для вас тоже ущербные? Вам нужно лечиться. Или просто хотя бы рот не отркрывать
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, Во-первых вы тоже были ребёнком ----- Не факт, он может сразу таким родился
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, как можно детей называть ущербными-----Да никому ничего нельзя! Только ошалевшим от вседозволенности яжмамашкам все можно!
    11 января, Гость   Ответить
  • а где-то написано, что они не явились на посадку? Может я невнимательно читаю? Насколько я понимаю, перевозчик продал по 2 билета на одно место. И кто раньше прибежал- тому и повезло
    11 января, Гость   Ответить
  • "На посадку они не явились" --- Гость, ты та кондуктор, что решила срубить денег, перепродав билеты повторно? Ну по наглости похоже. Если бы они "не явились на посадку", то как бы "кондуктор их не пустил"? Где логика у тебя? Просто на работу в кондукторы такие халды хамские идут... что мама дорогая.
    11 января, Гость   Ответить
  • "продал по 2 билета на одно место. И кто раньше прибежал- тому и повезло" --- Гость, да скорее всего. Они часто так подрабатывают. Мы тоже с таким сталкивались и не только мы. Обычная практика.
    11 января, Гость   Ответить
  • > А почему полиция тут должна вообще и помогать ? А потому, что право на проезд у купившего билет не теряется до конца рейса. А если кто-то продал два билета на одно место, то он совершил преступление по статье 159 УК РФ.
    11 января, Гость   Ответить
  • > И кто раньше прибежал- тому и повезло За овербукинг полагается компенсация и материального и морального вреда.
    11 января, Гость   Ответить
  • > Да никому ничего нельзя! Только ошалевшим от вседозволенности яжмамашкам все можно! Гость, то есть вас можно назвать ущербным, продать вам товар и услугу, но отказать вам в выдачи товара или оказании услуги, а вы, как неущербный, будете молчать в тряпочку? Или вы - этодругоепониматьнадо?
    11 января, Гость   Ответить
  • Для особо одаренных яжмамашек - они не явились на посадку в п. Северный, их места заняли другие. Все, обсуждать нечего. Тупые дети у таких же тупых родителей.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, то есть вас можно назвать ущербным,******ты со своей ущербностью сначала разберись и научись понимать прочитанное.
    11 января, Гость   Ответить
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