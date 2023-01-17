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"Детей просят открыть газ". На Алтае запустили фейк, которому уже несколько лет

Жителям края рекомендуют удалить из свободного доступа телефонные номера детей и проверить их аккаунты в соцсетях

17 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в соцсетях и различных группах публикуют информацию о том, что детям якобы звонят с Украины. В качестве подтверждения размещают запись разговора.

"Детям поступают звонки от неизвестных людей, которые, представляясь сотрудниками газовой компании, просят включить газ на всех конфорках плит, чтобы якобы проверить исправность системы. Звонят злоумышленники с Украины. Их цель – организовать взрывы многоквартирных домов", – такое предупреждение рассылают родителям в крае.

Всем рекомендуют удалить из свободного доступа телефонные номера детей, проверить их аккаунты в соцсетях и выяснить, в каких группах они состоят.

В комментариях к предупреждению жители Алтая предполагают, что такие "анонимные звонки могут поступать из Центра информационно-психологических операций Украины".

На самом деле, записи разговора, которую публикуют в качестве подтверждения, уже несколько лет. В Telegram-канале "(Не)занимательная антропология" провели небольшое расследование.

Как выяснилось, ещё в 2016 году аудиозапись приписывали так называемым "газовым феям", которые "распространяли инструкции о магическом "преображении" с помощью газовой плиты". Это же аудио фигурировало в деле "групп смерти", призывавших детей выполнять опасные задания. Сейчас запись вновь начали распространять, но уже с упоминанием Украины – сюжет тот же самый.

 

Комментарии 9

  • какой бред
    17 января, Гость   Ответить
  • А верят...
    17 января, Гость   Ответить
  • Перегретые мамашки из Ватсапа верят. А в Горном Алтае правительственные паблики официально пишут на эту ахинею опровержения.
    17 января, Гость   Ответить
  • а у нас мамашки бурлят прям
    17 января, Гость   Ответить
  • а на первом канале TV показывали реальный сюжет такого звонка. Давали эфир разговора женщины с вкрадчивым голосом и девочки, выполнявшей её команды по включению всех конфорок газовой плиты для якобы проверки.
    18 января, Гость   Ответить
  • Если это фейк, которому много лет, в чем его цель? Посеять панику и поржать?
    18 января, Гость   Ответить
  • Какая разница: бред это или ахинея 6 летней давности. Предупредить детей о правилах эксплуатации газового оборудования и о бдительности лишним не будет никогда.
    18 января, Гость   Ответить
  • Уже пора вспоминать про апельсины с зараженной кровью внутри или ещё рано?
    18 января, Гость   Ответить
  • Да когда же мне хоть кто то с Украины позвонят я уже мечтаю прям спамеров нету где это золотое кольцо этих людей
    18 января, Гость   Ответить
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