"Детей просят открыть газ". На Алтае запустили фейк, которому уже несколько лет

Жителям края рекомендуют удалить из свободного доступа телефонные номера детей и проверить их аккаунты в соцсетях

17 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в соцсетях и различных группах публикуют информацию о том, что детям якобы звонят с Украины. В качестве подтверждения размещают запись разговора.

"Детям поступают звонки от неизвестных людей, которые, представляясь сотрудниками газовой компании, просят включить газ на всех конфорках плит, чтобы якобы проверить исправность системы. Звонят злоумышленники с Украины. Их цель – организовать взрывы многоквартирных домов", – такое предупреждение рассылают родителям в крае.

Всем рекомендуют удалить из свободного доступа телефонные номера детей, проверить их аккаунты в соцсетях и выяснить, в каких группах они состоят.

В комментариях к предупреждению жители Алтая предполагают, что такие "анонимные звонки могут поступать из Центра информационно-психологических операций Украины".

На самом деле, записи разговора, которую публикуют в качестве подтверждения, уже несколько лет. В Telegram-канале "(Не)занимательная антропология" провели небольшое расследование.

Как выяснилось, ещё в 2016 году аудиозапись приписывали так называемым "газовым феям", которые "распространяли инструкции о магическом "преображении" с помощью газовой плиты". Это же аудио фигурировало в деле "групп смерти", призывавших детей выполнять опасные задания. Сейчас запись вновь начали распространять, но уже с упоминанием Украины – сюжет тот же самый.