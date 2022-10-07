Дети катались на «Урале»: ребенок погиб в алтайском селе при опрокидывании мотоцикла

В селе Повалиха Первомайского района Алтайского края девятилетний ребёнок погиб при переворачивании мотоцикла «Урал», за рулём которого был 17-летний подросток. Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, инцидент произошёл 6 октября — двое детей катались на мотоцикле и в один момент подросток допустил его опрокидывание.

В результате погиб пассажир, находившийся в люльке транспортного средства. Прокурор Первомайского района выехал на место.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен прокурором Первомайского района на особый контроль. Ведомство проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребёнка.