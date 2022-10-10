Девочка погибла в Новоалтайске на пустыре, катаясь с мальчиком на квадроцикле

В Новоалтайске девятиклассница скончалась, а её 13-летний друг получил травмы, сообщает «Инцидент Барнаул».

Трагедия произошла вечером 8 октября на одном из пустырей возле дома № 60 по улице Деповской.

«Мальчик пригласил покататься на квадроцикле 14-летнюю девочку. Во время движения сделал слишком резкий вираж, и квадроцикл несколько раз перевернулся. Сидевшая сзади девочка упала прям под квадроцикл, который её придавил», — рассказал очевидец.

В результате полученных травм школьница скончалась на месте. Водителя доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы.

Местные жители отметили, что на квадроцикле также был ещё один пассажир — подруга погибшей девочки. Правоохранители пока не комментируют произошедшее.