Девочка погибла в Новоалтайске на пустыре, катаясь с мальчиком на квадроцикле
Водитель сделал слишком резкий поворот и квадроцикл несколько раз перевернулся
В Новоалтайске девятиклассница скончалась, а её 13-летний друг получил травмы, сообщает «Инцидент Барнаул».
Трагедия произошла вечером 8 октября на одном из пустырей возле дома № 60 по улице Деповской.
«Мальчик пригласил покататься на квадроцикле 14-летнюю девочку. Во время движения сделал слишком резкий вираж, и квадроцикл несколько раз перевернулся. Сидевшая сзади девочка упала прям под квадроцикл, который её придавил», — рассказал очевидец.
В результате полученных травм школьница скончалась на месте. Водителя доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы.
Местные жители отметили, что на квадроцикле также был ещё один пассажир — подруга погибшей девочки. Правоохранители пока не комментируют произошедшее.