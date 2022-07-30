Девушка не справилась с управлением и перевернула машину на лесной дороге в Барнауле
Вместе с автолюбительницей в автомобиле находился ребенок
30 июля 2022, 15:53, Илья Звягинцев
В Барнауле на лесной дороге девушка перевернула машину. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе22».
По словам подписчиков сообщества, инцидент произошел по дороге на Борзовую заимку. Автолюбительница не справилась с управлением и ее иномарка оказалась на крыше. Отмечается, что вместе с женщиной в машине находился ребенок.
Очевидец, который был рядом, вызвал пострадавшим скорую помощь. Все находятся в сознании.
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