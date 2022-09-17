Девушка погибла в результате жесткого ДТП на Чуйском тракте

ДТП со смертельным исходом произошло на Чуйском тракте в Шебалинском районе. О происшествии рассказали в республиканском МВД.

«25-летний житель Красноярского края, управляя автомобилем Toyota Caldina, при движении со стороны с. Барлак в направлении с. Мыюта не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Tucson под управлением 43-летнего жителя Алтайского края», — сказано в сообщении.

В результате аварии 24-летняя пассажирка Toyota скончалась. В момент происшествия она находилась на переднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности.

Оба водителя были доставлены в больницу, но медицинская помощь им не потребовалась. Отмечается, что автомобилисты были трезвы.