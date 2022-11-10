Барнаулец, добивавший ногой в голову лежащего студента-медика возле клуба, получил восемь лет

В Алтайском крае осудили молодого человека за смертельную драку возле ночного клуба в июле 2021 года, сообщает региональный СК.

Напомним, драка произошла рано утром возле клуба «Че Гевара» в Барнауле, погиб 24-летний студент-медик из Киргизии. По словам очевидцев, молодые люди повздорили и вышли разобраться на улицу, где студент ударил соперника бутылкой по голове, а тот в ответ его нокаутировал.

«Упал на землю, ударившись головой об асфальт. Несмотря на то, что мужчина перестал оказывать сопротивление, обвиняемый продолжил избивать его, а затем с силой сверху вниз нанёс удар ногой в область лица. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что в ходе предварительного следствия 20-летний обвиняемый вину не признал, утверждая, что не наносил сильных ударов.

Примечательно, что молодой человек длительное время занимался профессиональным спортом — кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, ранее его привлекали к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Барнаулец получил восемь лет в колонии строгого режима за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Обновлено в 17:34

Исправлена ошибка: Центральный районный суд Барнаула вынес решение, приговор не вступил в законную силу.