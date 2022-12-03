До -35 и ниже. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за морозов

В Алтайском крае до 6 декабря объявили штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, сообщили в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, минимальные температуры в ближайшее время могут опускаться до -35 градусов и ниже.

В частности, в ночь на 4 декабря в регионе похолодает до -22...-27 градусов, а в предгорьях — до -30...-35. При этом по западу может быть в два раза теплее — до -17 градусов. Местами по региону в ближайшую ночь также прогнозируют небольшой снег и изморозь. Ветер подует западный, 2-7 м/с.

Днём потеплеет до -15...-20 градусов, местами воздух прогреется до -10. В западных районах возможен небольшой снег. Ветер при этом в регионе изменит направление на северо-восточное, 2-7 м/с.

В ночь на 5 декабря снова сильно похолодает: -22...-27 градусов, местами будет до -35. Также возможен небольшой снег, а ветер вновь будет западный — с порывами до 12 м/с.

В светлое время суток 5-го числа температура составит -13...-18 градусов, где-то столбики термометров опустятся до -23. Местами ожидается небольшой снег. Ветер по-прежнему западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.