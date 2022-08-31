До семи лет лишения свободы грозит жителю Рубцовска, который выхватил смартфон у подростка
Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения
31 августа 2022, 13:16, Никита Черников
В Рубцовске 23-летний парень выхватил смартфон у подростка, когда тот шёл домой, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент случился вечером на улице имени Дзержинского. Юноша не успел разглядеть лицо злоумышленника, однако его приметы полицейские установили по записям с камер видеонаблюдения.
По разосланной ориентировке предполагаемого грабителя задержали сотрудники Росгвардии и доставили его в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенный телефон изъяли в ломбарде.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 «Грабёж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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