До семи лет лишения свободы грозит жителю Рубцовска, который выхватил смартфон у подростка

В Рубцовске 23-летний парень выхватил смартфон у подростка, когда тот шёл домой, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент случился вечером на улице имени Дзержинского. Юноша не успел разглядеть лицо злоумышленника, однако его приметы полицейские установили по записям с камер видеонаблюдения.

По разосланной ориентировке предполагаемого грабителя задержали сотрудники Росгвардии и доставили его в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенный телефон изъяли в ломбарде.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 «Грабёж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.