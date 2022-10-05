Пассажирский автобус маршрута № 35 загорелся в Барнауле

Автобус маршрута № 35 загорелся утром в Барнауле. Как рассказал amic.ru читатель, инцидент произошёл неподалёку от остановки «Крытый рынок».

По словам очевидца, причины возгорания пока неизвестны — из задней части машины вытекала некая жидкость, которая воспламенилась. Пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство — огонь пытались потушить двумя огнетушителями, но безуспешно. Чуть позднее на место прибыли пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание.

Участок дороги возле места происшествия временно перекрыли. Сам автобус свой путь не продолжил — пассажиров подобрал другой, который движется по тому же маршруту. О пострадавших в инциденте не сообщается.