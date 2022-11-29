Доверчивая жительница Алтая перевела мошенникам больше 1 млн рублей в надежде спасти деньги

36-летняя жительница Алейска доверилась мошенникам и лишилась более 1 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанке позвонила якобы консультант банка и рассказала, что на её имя поступила заявка на оформление 179 тысяч рублей в кредит. Женщина ответила «сотруднице», что ничего не оформляла, но та убедила её оформить заявку на такую же сумму и перевести деньги на «безопасный счёт».

Горожанка так и поступила. А затем мошенница сказала, что поступили ещё две заявки на кредит — на 203 и 249 тысяч рублей. В этом случае у жительницы Алейска также не возникло сомнений и она проделала точно такую же операцию, что и в первый раз.

«При этом лишилась и своих собственных сбережений на сумму 540 тысяч рублей. В результате, играя на доверии женщины, аферисты получили более миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Злоумышленников ищут.