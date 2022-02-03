Доверчивый бийчанин пытался получить компенсацию и подарил мошенникам полмиллиона

66-летний житель Бийска стал жертвой мошенников в попытке получить компенсацию за лекарства. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Незнакомцы позвонили мужчине и заявили, что ему положена компенсация за купленные ранее лекарства. Для того чтобы оформить её, бийчанин должен был открыть новый счёт в банке, оплатить налог, страховку и курьера.

Пенсионер совершил 12 переводов за четыре месяца. Общая сумма, которую он передал злоумышленникам, составляет более 530 тысяч рублей.

Поскольку своих денег горожанину не хватило, ему пришлось оформлять кредиты и обращаться в микрофинансовые организации.

Чуть меньше полугода потребовалось бийчанину, для того чтобы понять, что его обманывают.