ДТП с участием трех автомобилей сковало движение на проспекте Калинина

Перекрыты оказались две полосы движения

2 июня 2022, 13:36, Илья Звягинцев

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Калинина в Барнауле. Об этом рассказали в «Аваркоме».

В результате происшествия с участием двух легковых автомобилей и одного микроавтобуса оказались перекрыты две полосы движения.

По направлению в сторону центра на проспекте Калинина образовалась пробка от Ткацкой до Кулагина.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

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