ДТП с участием трех автомобилей сковало движение на проспекте Калинина

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Калинина в Барнауле. Об этом рассказали в «Аваркоме».

В результате происшествия с участием двух легковых автомобилей и одного микроавтобуса оказались перекрыты две полосы движения.

По направлению в сторону центра на проспекте Калинина образовалась пробка от Ткацкой до Кулагина.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.