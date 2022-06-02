ДТП с участием трех автомобилей сковало движение на проспекте Калинина
Перекрыты оказались две полосы движения
2 июня 2022, 13:36, Илья Звягинцев
ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Калинина в Барнауле. Об этом рассказали в «Аваркоме».
В результате происшествия с участием двух легковых автомобилей и одного микроавтобуса оказались перекрыты две полосы движения.
По направлению в сторону центра на проспекте Калинина образовалась пробка от Ткацкой до Кулагина.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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