Мужчина и женщина погибли в ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск. Авария произошла на спуске перед Алейском, сообщает «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным, мужчина 1955 года рождения за рулём ВАЗ-21140 двигался со стороны Алейска в сторону Барнаула. В салоне машины находились пассажиры — женщина 1952 года рождения и мужчина 1951 года рождения.

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Elgrand. Водитель и женщина скончались на месте, а второго пассажира доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителю автомобиля Nissan медицинскую помощь оказали на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.