Два человека погибли в столкновении иномарки с КамАЗом на алтайской трассе

Смертельное ДТП произошло на трассе под Рубцовском. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент случился в 09:55 на трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Рубцовском районе.

Водитель автомобиля Toyota Corolla Ceres двигался в сторону Рубцовска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии водитель иномарки и пассажирка 1977 года рождения скончались от полученных травм. Ещё один пассажир, 1979 года рождения, выжил и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.