Два человека погибли в столкновении иномарки с КамАЗом на алтайской трассе
Водитель "Тойоты" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем
15 февраля 2022, 07:34
Смертельное ДТП произошло на трассе под Рубцовском. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Инцидент случился в 09:55 на трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Рубцовском районе.
Водитель автомобиля Toyota Corolla Ceres двигался в сторону Рубцовска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.
В результате аварии водитель иномарки и пассажирка 1977 года рождения скончались от полученных травм. Ещё один пассажир, 1979 года рождения, выжил и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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