Два человека погибли в страшном ДТП на Алтае

Два человека погибли еще пять пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

«Произошло ДТП, в результате которого один человек скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение доставлено шесть человек, из которых один скончался», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.