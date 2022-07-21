Два человека погибли в страшном ДТП на Алтае
Авария произошла на Чуйском тракте
21 июля 2022, 12:18, Никита Черников
Два человека погибли еще пять пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
«Произошло ДТП, в результате которого один человек скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение доставлено шесть человек, из которых один скончался», — говорится в сообщении.
Фото: 04.мвд.рф
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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