Два человека погибли в страшном ДТП на Алтае

Авария произошла на Чуйском тракте

21 июля 2022, 12:18, Никита Черников

Два человека погибли еще пять пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

«Произошло ДТП, в результате которого один человек скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение доставлено шесть человек, из которых один скончался», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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