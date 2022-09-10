Два человека погибли во время ночного пожара в Рубцовске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Возгорание двух садовых домиков произошло в СНТ №6 на ул. Виноградная. Общая площадь возгорания составила 42 квадратных метра.

В тушении принимали участие 12 человек личного состава и три автоцистерны.