Два человека погибли во время ночного пожара в Рубцовске
Еще один мужчина с ожогами различной степени тяжести попал в медицинское учреждение
10 сентября 2022, 17:16, Илья Звягинцев
Два человека погибли во время ночного пожара в Рубцовске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Возгорание двух садовых домиков произошло в СНТ №6 на ул. Виноградная. Общая площадь возгорания составила 42 квадратных метра.
В тушении принимали участие 12 человек личного состава и три автоцистерны.
«На пожаре травмирован мужчина (личность устанавливается), с ожогами госпитализирован в медучреждение. При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела двух человек (личности устанавливаются). Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём», — сказано в сообщении.
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