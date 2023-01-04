Два ребёнка отравились угарным газом на Алтае

Предварительная причина отравления — закрытая заслонка печи

04 января 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

В Алтайском крае утром 4 января в селе Сосновка угарным газом отравились четыре человека, из них двое детей, сообщает региональное МЧС.

«После осмотра медиками госпитализация им не понадобилась. Пожара на месте происшествия не было. Предварительная причина отравления — закрытая заслонка печи», — отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что угарный газ — сильнейший яд, отравление которым может привести к смерти. Поэтому перед растопкой печи необходимо открыть заслонку и с помощью зажжённой спички проверить, есть ли тяга. Нельзя закрывать заслонку пока угли не прогорели — угарный газ появляется, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку закрыли для сохранения тепла.