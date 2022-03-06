Две девочки и женщина пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП в Зональном районе, которое произошло сегодня в 09:20 на 328-м километре Р-256 «Чуйский тракт». В результате ДТП пострадала женщина и две девочки — 7 и 14 лет.

Предварительно установлено, что водитель — мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Kia Granbird, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий на проезжей части Toyota Corolla, который остановился из-за заноса движущегося впереди автомобиля Audi 6, которым управлял мужчина 1986 года рождения.

В результате автобус выехал на встречную полосу, где допустил столкновение со встречным Renault Premium, за рулём которого находился мужчина 1976 года рождения. У Renault произошёл отброс капота, который повредил движущийся со стороны Барнаула в направлении Бийска автомобиль Toyota Avensis под управлением мужчины 1988 г.р.

В результате ДТП водитель Toyota Corolla — женщина 1985 года рождения и двое её несовершеннолетних пассажиров (девочки 7 и 14 лет) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение города Бийска. Из 27 пассажиров автобуса никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.