Две машины упали в яму возле дороги в Бийске

Фото: ЧП Бийск

В Бийске утром 10 июля два легковых автомобиля угодили в яму возле дороги, сообщается в паблике «ЧП Бийск».

Согласно снимку, авария случилась напротив офиса Сбербанка, расположенного на ул. Владимира Ленина, 153. Яму, по словам горожан, разрыли сотрудники «Бийскэнерго». Она была ограждена.

При каких обстоятельствах там оказались машины, пока неизвестно. Очевидцы также сообщают о пострадавших.