Двое человек пострадали при взрыве снаряда гранатомета в подмосковных Мытищах

Снаряд к ручному противотанковому гранатомету взорвался в автомобиле Kia Sportage в Мытищах. Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали два человека.

«В багажнике автомобиля Kia Sportage по улице Крупской в районе дома 11а взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, в результате чего пострадали два человека, которые проходили рядом с машиной», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшие госпитализированы. После взрыва возгорания не последовало. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, боеприпас вылетел из багажника легкового автомобиля и попал в припаркованную рядом машину, не успев встать на боевой взвод.

«Двигатель гранаты не включился, сработал вышибной заряд», — отметил источник.

Что известно о пострадавших?

Как сообщает Mash, пострадали 39-летний Никита Подображный и 52-летний Виктор Ковтыков, сотрудники МУП «Жилищное хозяйство». Владелец автомобиля, Ковтыков, возил гуманитарную помощь в Донбасс. Оттуда и привёз трофейный гранатомёт в Мытищи.

Предварительно, мужчина показывал оружие коллеге. Тот сдвинул крышки прицела, которые являются предохранителем, и случайно нажал на триггер. Трофей сработал, но кумулятивная граната не взвелась из-за слишком близкого расстояния до стенки багажника (его разнесла вышибная струя) и отлетела в кусты.