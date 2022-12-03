Двух пешеходов сбили на соседних переходах в Барнауле

В Барнауле 3 декабря двух пешеходов сбили на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Анатолия. Сообщения об этом опубликованы в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

По информации очевидца, сначала на перекрёстке сбили женщину, а потом — «пацана молодого».

«Они сейчас все в скорой сидят», — добавил он.

В каком состоянии находятся пострадавшие и при каких обстоятельствах их сбили машины, не уточняется.

Фото: «Инцидент Барнаул»