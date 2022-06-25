Двух жителей Алтая привлекли к ответственности за дискредитацию армии РФ
Каждого оштрафовали на 30 тысяч
25 июня 2022, 17:32, Никита Черников
Двух жителей Республики Алтай привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ, сообщили в региональном МВД.
Нарушителей полицейские выявили в ходе мониторинга соцсетей.
Так, 37-летний житель Горно-Алтайска в публичном сообществе разместил информацию дискредитирующего характера. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Аналогичное наказание понесла 46-летняя жительница Кош-Агачского района, которая выложила в мессенджере видеоролики, порочащие российских военных, участвующих в операции на Украине.
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