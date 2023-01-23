Двух жителей Алтайского края осудили за торговлю суррогатом, убившим пять человек

В 2021 году 45-летний дальнобойщик привёз канистры "коньяка" из другого конца России. Продавать смертельно опасный напиток ему помогал родственник

23 января 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два жителя Алтайского края получили реальные сроки за продажу алкогольного суррогата, от которого погибли пять человек. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР и прокуратуры, их признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Перевозка, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

В ходе следствия и суда установлено, что в июле 2021 года 54-летний водитель-дальнобойщик привёз из отдалённого региона России спиртосодержащую жидкость в канистрах для последующей продажи. Совместно со своим 45-летним родственником мужчина начал продавать суррогат под видом коньяка.

В результате употребления этого напитка пострадали 11 человек – пять из них скончались, ещё семь были госпитализированы. В частности, в августе жительница Усть-Калманского района приобрела его для празднования своего дня рождения в кругу близких – на следующий день двое из гостей скончались, а виновница торжества и ещё несколько человек оказались в больнице. Также погибли два жителя Алтайского края, которые выпили суррогат во время отдыха на турбазе в соседнем регионе. Ещё один погибший – охранник автобазы, на которой работал дальнобойщик.

Экспертиза показала, что в суррогате содержалось большое количество метанола, которое опасно для здоровья. Одному из мужчин назначили три с половиной года лишения свободы, второму – четыре с половиной года. Также суд удовлетворил пять гражданских исков потерпевших на общую сумму 1,9 млн рублей.