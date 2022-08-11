Двухлетнего ребенка ранили ножом в барнаульской маршрутке

Двухлетнего ребёнка ранили ножом в микроавтобусе, который ходит по маршруту № 32. Как сообщает «Инцидент Барнаул», очевидец рассказал, что в общественном транспорте находились двое пьяных мужчин, которые начали конфликт после замечания на громкий мат при детях.

«Разборки дошли до того, что один из пьяниц достал нож и замахнулся им, попав в ногу двухгодовалого ребёнка. Сразу же вышли на остановке „Озерная“ и бросились убегать. За ними выбежали мужчины вместе с отцом ребёнка, прихватив по пути палки», — рассказал свидетель происшествия.

Пытаясь скрыться, один из злоумышленников залез в яму, а другой свалился возле кустов, где его позднее и нашли. На место прибыли полицейские, ребёнка госпитализировали.