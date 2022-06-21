Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Барнауле

Утром 20 июня из окна четвёртого этажа многоквартирного дома № 27а на улице Маяковского выпал двухлетний мальчик. Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошёл, пока за ребёнком приглядывал 52-летний дедушка, — его 21-летняя мама в это время готовила еду.

Когда родственник отвлёкся на другого внука, мальчик залез на подоконник открытого для проветривания окна, опёрся на москитную сетку и вместе с ней упал вниз.

Ребёнок остался жив и сейчас вместе с матерью находится в больнице. По предварительной информации, у него диагностировали сотрясение головного мозга и травму живота.