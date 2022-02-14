Двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Барнауле

В Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома в Южном Власихинском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Вместе с ребёнком в квартире находились его мама и дедушка. Взрослые решили проветрить помещение, открыли окно, но не уследили за мальчиком.

Ребёнок выпал из окна и получил переломы ног. Медики в больнице оказали ему необходимую помощь.

На месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что барнаульцы спасли четырёхлетнего ребёнка, у которого на улице начались судороги. Бабушка запаниковала и не смогла оказать ему помощь.