Огромный столб дыма, работают сирены: в бийской промзоне загорелись лес и трава

Огромный пожар разгорелся возле промозоны Бийска. Как сообщает «Бийский рабочий», в районе трамвайного кольца в приобской части Бийска сейчас очень сильное задымление.

Причиной дыма стали загоревшиеся деревья и трава. Сейчас на место для ликвидации пожара направлены несколько пожарных расчётов. Из-за чего случилось возгорание, неизвестно, однако это могло произойти из-за брошенного в траву окурка или «эффекта линзы» от осколка стекла. Распространению пламени способствует жаркая и ветреная погода.

Согласно видеозаписям, которые опубликовали очевидцы в сообществе «В курсе 22», сейчас к белому дыму добавился чёрный. По словам местных жителей, рядом с местом пожара находится олеумный завод. Судя по записям с места происшествия, в отдельных районах наукограда работает сирена.

По непроверенной информации, территорию оборонного завода якобы оцепили, на место оперативно стягивают силы МЧС и Росгвардии.