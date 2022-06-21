Экс-гендиректора барнаульского предприятия осудили за коммерческий подкуп на 5 млн рублей

В Барнауле суд признал виновным бывшего гендиректора предприятия «Металлпластизделие» в коммерческом подкупе в размере 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК.

По данным следствия, руководитель заключил договор с одной из компаний о совместной торгово-закупочной деятельности, по которому фирма при исполнении госконтрактов использовала банковские счета «Металлпластизделия» и сертификат ключа проверки электронной подписи для участия в аукционах.

Однако в конце 2020 года генеральный директор решил причинить ущерб юрлицу и аннулировал ранее предоставленный ключ проверки и закрыл доступ к счетам.

«При этом мужчина сообщил представителям общества, что за коммерческий подкуп в размере 5 миллионов рублей он готов вновь продолжить совместную деятельность. В ходе оперативного эксперимента после получения денежных средств генеральный директор был задержан», — сказано в сообщении.

Бывший гендиректор свою вину в итоге признал и раскаялся. Суд назначил ему семь лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госучреждениях и предприятиях.