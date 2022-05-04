Экс-министр транспорта Алтайского края получил четыре года колонии за взяточничество

Бывшего министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2020 году экс-чиновник незаконно получил более 5 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение контракта с организацией без проведения конкурсных процедур.

«Договорные обязательства предусматривали обслуживание и содержание автомобильных дорог края на сумму свыше 165 млн рублей», — говорится в сообщении.

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В итоге суд приговорил Дементьева к четырём годам колонии строгого режима, а также оштрафовал его на 5,23 млн рублей и запретил занимать должности в органах госвласти на три года.

В прокуратуре при этом уточнили, что просили для бывшего министра восемь с половиной лет.

В мае 2021 года глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион. Однако уже в июне стало известно о его задержании.