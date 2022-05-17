Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии за взятки

Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко по второму делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Как сообщает ТАСС, также он обязан выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Помимо Захарченко, на скамье подсудимых находились бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин и совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов. Белевцова и Критинина осудили на семь лет колонии строгого режима, а Маркелова — на восемь лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа.

Напомним, экс-полковник Захарченко около 10 лет брал взятки за покровительство преступной группы, в состав которой входили член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович.

В 2019 году Захарченко уже осудили на 13 лет колонии строгого режима и назначили штраф почти в 118 млн рублей, а также лишили звания и госнаград.