Ещё одна россиянка скончалась в результате давки в Сеуле

Число погибших россиянок в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле выросло до четырёх, пишет ТАСС.

Ещё об одной жертве изданию рассказали в российском посольстве в столице Южной Кореи. Как и в предыдущих случаях, она младше 30 лет.

Всего, по последним данным, из-за давки погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца. 82 человека пострадали.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с произошедшим и объявил в стране национальный траур.