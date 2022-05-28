Массовое ДТП с мотоциклистом произошло в Барнауле

Еще одно жесткое ДТП с участием мотоциклиста произошло на проспекте Комсомольском в Барнауле. Как сообщили в ОГИБДД Барнаула, в районе дома 71/1 произошло столкновение транспортных средств — Renault Megan, под управлением неустановленного водителя, и байка Yamaha.

По предварительной информации, после столкновения 28-летний байкер выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Corolla под управлением 37-летней женщины. Водитель Renault скрылся с места происшествия.

В результате ДТП телесные травмы получил водитель мотоцикла, ему была оказана медицинская помощь в ГБ 1, не госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.