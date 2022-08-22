ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, совершённое вечером 20 августа в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Правоохранители выяснили, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По данным силовиков, она прибыла в Россию месяц назад — 23 июля. С собой она взяла маленькую дочку Софию Шабан.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале „Традиция“, где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщили в спецслужбе.

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Для организации убийства Дугиной и получения сведений о ней Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в том же доме, где проживала погибшая. Чтобы собрать побольше информации о жертве, убийца наблюдала за ней, разъезжая на Mini Cooper. При этом женщина постоянно меняла номера: при въезде использовала знаки ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде из страны — украинские.

В ФСБ добавили, что материалы расследования уже передали в Следственный комитет.