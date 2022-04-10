ГИБДД разыскивает водителя BMW x6, который протаранил забор спорткомплекса в Барнауле

Сотрудники ГИБДД устанавливают автомобиль и его водителя, который около 4:30 совершил наезд на металлическую ограду возле спорткомплекса «Обь» в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ведомства, после ДТП водитель с места скрылся.

По предварительным данным, марка автомобиля — БМВ Х6. За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудниками полиции ведутся розыскные мероприятия.

Напомним, что водитель за рулем иномарки устроил ДТП на Социалистическом проспекте в Барнауле в ночь на 10 апреля. Автомобилист «пролетел» на запрещающий сигнал светофора и протаранил ограду, после чего «завис» в воздухе задними колесами.