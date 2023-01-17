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Главу алтайской ветлаборатории осудили за взятку от клининговой компании, которую ей передал родственник

Отбывать семилетний срок она начнёт после того, как её ребёнок достигнет 14-летнего возраста

17 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Экс-директора филиала ветлаборатории осудили за получение крупной взятки от клининговой компании. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, её признали виновной по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки через посредника в крупном размере"). 

Установлено, что с 2020 по 2022 год директор бюджетной организации получала через своего родственника денежные средства от представителя клининговой компании за выбор фирмы в качестве исполнителя услуг по уборке территории и организации, а также приёмку работ. Всего за два года должностное лицо получило в качестве взятки 680 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая и её родственник вину в содеянном признали полностью. Суд назначил подсудимой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 2,040 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере ветеринарного контроля, на три года. Вместе с тем реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Её родственнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 2,040 млн рублей, а также с конфискацией в доход государства 680 тысяч рублей.

Комментарии 4

  • Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее
    18 января, Гость   Ответить
  • 680 тыс и 7 лет?
    18 января, Гость   Ответить
  • Кому же она так дорогу перешла. Если бы всех чиновников так садили за 100 т.р. взятки 1 год тюрьмы они пожизненно сидели бы
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, это показательный процесс. Нужно всем чиновникам показать, что если не заносить часть взятки куда надо, можно за малые деньги надолго присесть. Теперь все будут заносить.
    23 января, Гость   Ответить
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